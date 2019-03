Tenis. Iga Świątek przegrała swój mecz i nie awansowała do turnieju w Miami

Iga Świątek, która w poniedziałek w pierwszej rundzie kwalifikacji pokonała Zarinę Diyas z Kazachstanu 6:2, 7:5, mierzyła się z Sachią Vickery w finałowej rundzie eliminacji na kortach w Miami. Polka przegrała jednak w dwóch setach z rywalką notowaną 21 miejsc niżej w rankingu WTA (6:7, 4:6) i straciła szanse na awans do turnieju głównego.

Świątek kapitalnie rozpoczęła pierwszego seta, przełamując rywalkę już na początku spotkania. Pewnie utrzymywała własne podanie, po czym wygrała jeszcze jednego gema przy podaniu przeciwniczki, prowadząc już 5:1. W tym momencie gra Polki się zacięła, przegrała 5 kolejnych gemów, podwójnie tracąc własny serwis. Udało jej się doprowadzić jeszcze do tie-breaka, w którym przegrała jednak do 2.

Początek drugiego seta pozwalał mieć nadzieję, że Świątek powróci jeszcze do walki w tym meczu. W czwartym gemie przełamała rywalkę, jednak Sachia Vickery już po chwili odrobiła stratę. Kilka minut później Polka straciła własne podanie, a Amerykanka zakończyła seta 6:4. Tym samym to właśnie Vickery awansowała do turnieju głównego, a Iga Świątek straciła szansę na grę na kortach w Miami. Jedyną polską nadzieją jest jeszcze Magda Linette, która zmierzy się także w środę z Nao Hibino.