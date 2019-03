Turniej w Miami jest najważniejszą imprezą w kalendarzu tenisowym po Wielkich Szlemach. W pierwszej rundzie męskiej drabinki Hubert Hurkacz (54 ATP) zagra z Mateo Berrettinim (52 ATP). Włoch jest rówieśnikiem naszego zawodnika i ostatnio znajduje się w bardzo dobrej formie. Kilka dni temu wygrał imprezę rangi ATP Challenger w Phoenix. Spotkanie Hurkacz - Berrettini zaplanowane zostało na korcie nr 1 jako czwarte w kolejności. Gry na tej arenie rozpoczną się o godzinie 15:00 czasu polskiego. Polak powinien zacząć mecz około godziny 20:30 czasu polskiego. Zwycięzca tego pojedynku spotka się w drugiej rundzie z Dominikiem Thiemem. Austriak w niedzielę wygrał turniej w Indian Wells, a w finale pokonał Szwajcara Rogera Federera.

Świątek i Linette walczą o awans

W środę w Miami wystąpić mają także dwie Polki: Iga Świątek i Magda Linette. Obie zagrają w ostatniej rundzie eliminacji do turnieju kobiecego. Swoje mecze miały rozegrać we wtorek, ale z powodu opadów zostały one przeniesione na następny dzień. Świątek w pierwszej rundzie kwalifikacji pokonała Zarinę Diyas z Kazachstanu 6:2, 7:5. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Sachia Vickery. To spotkanie odbędzie się na korcie nr 3 o godzinie 15:00 czasu polskiego.

Linette z kolei ograła w poniedziałek Amerykankę Caroline Dolehide 7:5, 7:6 i o awans do turnieju głównego zagra z Japonką Nao Hibino. Mecz ten został zaplanowany na korcie nr 4 jako drugi w kolejności od godziny 15:00 czasu polskiego.