Hubert Hurkacz - Roger Federer. Gdzie oglądać ćwierćfinał w Indian Wells?

ATP Masters 1000 w Indian Wells. Hubert Hurkacz zostawił w polu już czterech rywali

Hubert Hurkacz – aktualnie 67. rakieta w rankingu ATP – robi prawdziwą furorę podczas ATP Masters 1000 w Indian Wells. Tenisista z Wrocławia zostawił w tyle już czterech rywali: Donalda Younga, Lucasa Pouille'a (półfinalista Australian Open 2019), Keia Nishikoriego (7. miejsce w rankingu ATP) oraz Denisa Shapovalova (25. miejsce).

W ćwierćfinale amerykańskiego turnieju na 22-latka czeka już grająca legenda całej dyscypliny – Roger Federer. Szwajcar świętował niedawno swój setny wygrany turniej w cyklu ATP. Po raz pierwszy zrobił to 2001 roku w Mediolanie (miał wtedy 19 lat). Federer to obecnie 4. zawodnik światowego rankingu.

Przed pojedynkiem z Hurkaczem Szwajcar ciepło wypowiadał się o swoim młodym przeciwniku: – Hubert to jedna z tych świetnych tenisowych historii, którym warto się przyglądać. Należy do grupy chłopaków, którzy grali w Next Gen Finals i doskonale sobie radzą. Spotkaliśmy się w Szanghaju, chyba podczas Challengera. Pomagał mi w rozgrzewce, a jeśli popełnił jakiś błąd, choć prawie mu się to nie zdarzało, od razu za niego przepraszał” – powiedział Federer.

Hubert Hurkacz - Roger Federer. Gdzie oglądać ćwierćfinał ATP Masters w Indian Wells? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV ćwierćfinałowego meczu ATP Masters 1000 w Indian Wells przeprowadzi Polsat Sport Extra. W Internecie polsko-szwajcarski pojedynek będzie można obejrzeć na stronie i w aplikacji Ipla. Początek spotkania o godzinie 19:00.