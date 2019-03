Roger Federer chwali Huberta Hurkacza: "To historia, którą warto śledzić"

Hubert Hurkacz robi furorę podczas Indian Wells. W ćwierćfinale zmierzy się z Rogerem Federerem

W drodze do ćwierćfinału turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells Hubert Hurkacz pokonał trzech wyżej notowanych rywali: Lucasa Pouille'a, Keia Nishikoriego i Denisa Shapovalova. W piątek 22-letni wrocławianin zmierzy się w walce o półfinał z legendą tenisa – Rogerem Federerem. 20-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych w czwartej rundzie zawodów w Indian Wells wyeliminował Kyle'a Edmunda. W drugim ćwierćfinale naprzeciw siebie staną Rafael Nadal i Karen Chaczanow.

Piątkowy mecz będzie pierwszym ćwierćfinałem w cyklu ATP Masters 1000 w karierze Huberta Hurkacza. Federer zagrał na tym poziomie już 83 razy.

Roger Federer chwali Huberta Hurkacza i wspomina wspólną rozgrzewkę

Przed pojedynkiem o półfinał ATP Indian Wells Federer został zapytany o swojego młodego przeciwnika: „Hubert to jedna z tych świetnych tenisowych historii, którym warto się przyglądać. Należy do grupy chłopaków, którzy grali w Next Gen Finals i doskonale sobie radzą. Spotkaliśmy się w Szanghaju, chyba podczas Challengera. Pomagał mi w rozgrzewce, a jeśli popełnił jakiś błąd, choć prawie mu się to nie zdarzało, od razu za niego przepraszał” – powiedział Federer.

„Hurkacz to naprawdę miły, słodki facet. Cieszę się, że idzie mu tak dobrze. To co zrobił w tym turnieju zasługuje na szacunek. Jego wyniki pokazują, jaki drzemie w nim potencjał i co może osiągnąć w przyszłości. Cieszę się, że zagramy razem w piątek” – stwierdził 100-krotny zwycięzca turniejów cyklu ATP.