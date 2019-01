Agnieszka Radwańska w nowej roli. Była tenisistka będzie pomagać dzieciom

- Możliwość pomagania innym jest jedną z najpiękniejszych nagród, jakie przyniosła mi moja sportowa kariera. Dlatego bardzo się cieszę, mogąc rozpocząć dziś współpracę z UNICEF Polska jako Ambasador Dobrej Woli. Jeżeli mogę w jakikolwiek sposób pomóc dzieciom, zwracając uwagę na ich problemy w różnych zakątkach świata, to cała moja praca i zdobyta rozpoznawalność nabiorą nowego, głębszego sensu - powiedziała Radwańska w środę na konferencji prasowej.

Dyrektor generalny UNICEF Polska Marek Krupiński przekonywał z kolei, że krakowianka spełnia wszystkie cechy potrzebne do roli Ambasadorki Dobrej Woli. - Jest znana, bardzo sympatyczna, popularna - to kluczowe - powiedział Krupiński. I dodał: - W naszym przypadku ważne było to, że bardzo szybko zareagowała na zaproszenie i rozmowy, gdy jeszcze nie mówiliśmy o ambasadorowaniu lecz tylko o zaangażowaniu się i pomocy.

Ambasadorowie Dobrej Woli UNICEF wykorzystują swój talent i sławę, by walczyć o prawa najmłodszych. Działając charytatywnie, wspierają oni misję UNICEF w zapewnieniu każdemu dziecku prawa do zdrowia, edukacji, równości i ochrony przed przemocą. W Polsce Ambasadorami Dobrej Woli UNICEF są także m.in. Robert Lewandowski i Robert Korzeniowski.