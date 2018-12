Tenis. Iga Świątek pokazała charakter! 17-latka bliska awansu do turnieju głównego w Auckland

mer-llink 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Brawqo Iga!

Bez mizdrzenia sie, bez min i fochów załatwia swoja sprawę.Trzymajmy kciuki za nastepny mecz, bo jesli go wygra, to nasttapi przęłomowy moment: zadebiutuje w seniorskim cyklu WTA!



(Różni rozgoraczkowani żurnaliści sportowi już hałasowali w eliminacjach, że juz panna Iga w WTA. To pobozne zyczniea. Kwalifikacje do turnieju nie wliczaja się w statystyki WTA. Ale do zasłużonego debiutu WTA już blisko!)