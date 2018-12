Tenis. Iga Świątek z pierwszym triumfem w cyklu WTA w karierze!

badziewiak66 18 minut temu 0

Piękna zmiana. Agnieszka oddała na pewno Idze wolę walki o jak najwyższe laury. Mam nadzieję ze Iga to kolejny przedstawiciel Młodej Polski, ambitnej, realizującej marzenia o wspięciu się na dach świata by sięgnąć do gwiazd po sławę i honor, a potem po zasłużone pieniądze.