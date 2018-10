Łukasz Kubot i Marcelo Melo zagrają w ATP World Tour Finals!

Sezon 2018 nie ułożył się do końca po myśli Łukasza Kubota i Marcelo Melo. Przygodę w Australian Open zakończyli na ćwierćfinale, w Roland Garros wygrali zaledwie dwa mecze. Nie udało się obronić tytułu zdobytego przed rokiem na wimbledońskiej trawie, ale wynik w US Open mógł napawać optymizmem. Polsko-brazylijska para niespodziewanie osiągnęła finał, ulegając dopiero reprezentantom gospodarzy, Mike’owi Bryanowi i Jackowi Sockowi.

Wszyscy czołowi tenisiści świata udali się następnie do Azji. W Pekinie Kubot i Melo okazali się bezkonkurencyjni i zdobyli trzeci – po Sydney i Halle – tegoroczny tytuł. W Szanghaju kontynuują znakomitą passę – właśnie awansowali do finału. W niedzielny poranek czasu polskiego powalczą o dwunasty wspólny triumf. Po drugiej stronie siatki stanie para Jamie Murray/Bruno Soares. Co najważniejsze, niezależnie od wyniku końcowego Polak i Brazylijczyk zapewnili sobie awans do kończącego sezon turnieju ATP World Tour Finals w Londynie (11-18 listopada).

Kubot uczestniczył w finałach ATP czterokrotnie. Dwa razy zagrał z Oliverem Marachem (2009, 2010), raz z Robertem Lindstedtem (2014), a teraz po raz drugi wystąpi z Marcelo Melo. Przed rokiem osiągnął z Brazylijczykiem swój najlepszy rezultat w tych prestiżowych rozgrywkach – doszli razem do finału, gdzie przegrali z parą Henri Kontinen/John Peers. Rewanż najprawdopodobniej nie będzie możliwy, ponieważ Fina i Australijczyka w Londynie raczej zabraknie.

Oprócz Kubota i Melo udział w ATP World Tour Finals mają już zapewniony trzy pary: Oliver Marach i Mate Pavić, Jamie Murray i Bruno Soares oraz Robert Farah i Juan Sebastian Cabal. Blisko awansu są także duety Mike Bryan/Jack Sock, Raven Klaasen/Michael Venus, Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut i Nikola Mektić/Alexander Peya.

Zanim zawodnicy wybiorą się do Londynu, czekają ich m.in. turnieje w Wiedniu, Bazylei oraz kolejna impreza rangi Masters 1000, w Paryżu. Kubot i Melo mają miłe wspomnienia z hali Bercy – rok temu nie mieli tam sobie równych, a zwycięstwo pozwoliło lubinianinowi objąć prowadzenie w światowym rankingu deblistów.

