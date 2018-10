Wimbledon zrobi porządek z tenisistami. Dzieci od podawania piłek z większą ochroną

BUAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA!



Kler ? Sfietna komedia. Pszypomina mi serial Kiepscy. Jest szczego sie POsmiac.



GWAUT ! Michalkiewicz sie tumaczy i kaja za to co zrobil w sprawie gwautu - wczoraj wystosowal oficjalny komunikat w tej sprawie na youtube do wszystkih pszetstawicieli wrarzliwosci moralnej z gazety pl.



www youtube com /watch?v=O4aXuQb1R5g



BUAHAHAAAAAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH!