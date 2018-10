Tenis. Kolejny spadek Agnieszki Radwańskiej w rankingu WTA

facio60 godzinę temu Oceniono 6 razy 4

Tyle lat w czołowej 10 ATP. Chwała jej za to. Nie wygrała nigdy żadnego turnieju zaliczanego do Wielkiego Szlema i to zapewne ją boli. Ale takiej tenisistki nie mieliśmy. Nie napiszę, że nie będziemy mieli jeszcze długo, bo tak pisano o Małyszu i oszukano się.

A. Radwańska, wg mnie, już nie wejdzie na szczyty, ba nie wygra żadnego znaczącego turnieju ani nie będzie w finale. Za słaba psychika, siła fizyczna i kondycja. Przypomina mi karierę W. Fibaka, który zaczął seriami pregrywać niemal z każdym i rozmienił sławę na drobne.