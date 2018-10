China Open. Kłótnia tenisistek w czasie meczu. "Ta suka chciała mnie uderzyć"

Sloane Stephens oskarżyła swoją przeciwniczkę o próbę uderzenia jej w głowę w trakcie zaciętego meczu pierwszej rundy w China Open. W czasie bardzo długiej akcji Pavlyuchenkova zamierzyła się mocno na swoją rywalkę i posłała piłkę prosto w nią. Stephens udało się nie tylko zejść z linii strzału, ale nawet przebić piłkę na drugą stronę.

Tuż po akcji Stephens rzuciła jednak w kierunku trenera - Ta suka próbowała mnie uderzyć.

Zawodniczki od początku się prowokowały. W drugim secie przy stanie 5:2 Pavlyuchenkova poprosiła nawet o pomoc fizjoterapeuty. Zirytowało to prowadzącą Stephens - Ja się zachowuje lekceważąco? To jest brak szacunku? Po co wezwałaś pomoc, jak nawet ci nic nie było - mówiła Stephens do Pavlyuchenkowej.

- Skąd wiesz, że nic mi nie jest - odpowiadała Rosjanka



Stephens wygrała mecz w trzech setach, 6-7(10), 6-4, 6-4.

