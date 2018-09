Novak Djoković wygrywa z Juanem del Potre. US Open dla Serba

Początek spotkania był bardzo wyrównany. Gem za gem szli obydwaj zawodnicy. Duża w tym jednak zasługa niewymuszonych błędów. Bardzo często zarówno Djoković, jak i del Potro albo nie trafiali w boisko (w tym królował Serb), albo trafiali w siatkę. Pierwsze siedem gemów pewnie kontrolowali zawodnicy, którzy akurat serwowali i wygrywali kolejne gemy. Przełamanie nastąpiło dopiero przy ósmej potyczce, którą na przewagi wygrał Djoković. Del Potro w tej części gry prowadził już 40:0, ale serbski tenisista wygrał następne 5 piłek, przez co zwyciężył w tym gemie, a kilka minut później i set.

Drugi set zaczął się bardzo podobnie do pierwsze, jednak z każdą kolejną piłką było widać, że Argentyńczyk jest bardzo zmęczony turniejem, przez co czasami brakło pomysłu na zaatakowanie Serba, a jak już jakiś się pojawił, to nie wychodził del Potro. Zdecydowanie tego nie można było powiedzieć o Djokoviciu, który jakby z kolejnymi minutami zyskiwał sił. W drugim secie Argentyńczykowi po pierwszym wygranym gemie, gra del Potro całkowicie się posypała, co skrzętnie wykorzystywał Djoković i punktował rywala. Argentyńczykowi, mimo dużych problemów w 2 i 3 gemie, udało się się przełamać Djokovicia i powrócił do meczu, doprowadzając z 1:3, do 4:3 w tym secie. To zdecydowanie wyprowadziło z równowagi dwukrotnego zwycięzcę US Open, który pokrzykiwał i mocno gestykulował w kierunku swojego boksu. W 8 gemie zawodnicy do końca nie chcieli odpuścić. Aż 21 minut grali tego gema, osiem razy na przewagi tenisiści musieli grać. Po tym morderczym gemie punkt mógł sobie dopisać Djoković.

Zawodnicy nie chcieli odpuścić i zwycięzcę tego seta trzeba było wyłonić w tiebreaku. W nim również bardzo długo i niemal łeb w łeb szli tenisiści, ale ostatecznie ze zwycięstwa w drugim secie cieszył się Djoković.

Trzeci set był dosyć wyrównany, chociaż był moment w którym urodzony w Belgradzie zawodnik, mógł odskoczyć del Potre. Djoković natomiast jakby trochę zlekceważył rywala, bo zamiast 4:1, zrobiło się 3:2, a następnie na 3:3. Serb jednak zdołał wskoczyć jeszcze na wysokie obroty i udało mu się wygrać kolejne gemy, a w ostateczności cały finał.