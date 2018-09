Serena Williams ukarana za zachowanie podczas US Open

W sobotę odbył się finał kobiecego US Open. Naprzeciw siebie stanęły Serena Williams i Naomi Osaka. Pojedynek wygrała Japonka, zostając pierwszą reprezentantką tego kraju, która wygrała wielkoszlemowy turniej. Radość 23-latki nie była jednak zbyt okazała, ze względu na zachowanie na korcie rywalki.

>>> Sensacja na US Open. Osaka pokonała Serenę Williams. Amerykanka straciła gema po kłótni

Najpierw sędzia ostrzegł Williams za tzw. coaching (przekazywanie wskazówek zawodniczce przez trenera), następnie punkt przyznano Japonce za zniszczenie przez Amerykankę rakiety, a na koniec doświadczona tenisistka została ukarana przyznaniem gemu dla Osaki za kłótnię z sędzią i nazwaniem go oszustem oraz złodziejem.

Organizatorzy postanowili ukarać Williams, chociaż w porównaniu do wygranej za zajęcie drugiego miejsca, jest to bardzo symboliczna kara. Amerykanka musi zapłacić łącznie 17 tysięcy dolarów. Na taką kwotę złożyło się 4 tysiące za coaching, 3 tysiące za złamanie rakiety i 10 tysięcy dolarów za atak słowny na sędziego. Za dotarcie do finału Williams dostanie aż 1,850 miliona dolarów.

Nagroda zostanie pomniejszona o karę za zachowanie Amerykanki.