US Open. WTA przyjrzy się wydarzeniom finału Osaka - Williams

Gratulacje dla Naomi Osaki!!!!

Była na korcie lepsza.

Serena Williams - kiedys to potrafiła sie czasami zachowywać jak znająca podstawy dobrego wychowania kobieta. Ale może to tylko tak z daleka wyglądało.



P.S. Czerstwe chamstwo było programowo eliminowane z życia tenisowego. Nie na siłę, ale przez środowiskowy ostracyzm.. PAtrz przykład pana Janowicza: Chciał przyciągać łódzkim buractwem, którym się szczycił Ale przez dwa-trzy sezony porzadna część touru go skasowała, towarzysko wykluczyła, uznała za to, czym pan Janowicz był - za tępego nuworysza.... I to wcale nie jakieś tam mniemane niedostatki fizyczne/kontuzje wyrzuciły pana Janowicza na margines. Ale ból jego tepej główki gdy zobaczył, do czego prowadzi prostactwo. Od tego zaczęły sie jego choroby, niedomagania, słabości - a nie na odwrót.

Tu Serena Williams wyjawiłą swe politurowane prostactwo również. A zgromadzona na trybunach wieś ją w tym podtrzymywała. Bo to masowa publiczność, najcześciej napływowa, która zarobiła w NY z 500 dolarów, i której zaimponowało, ze z tego za 50 dolraów może - a bo co to mi! wieś rzadzi! - pójśc nawet na tenisowe korty. Bo tam PAństwa Kiepskich jest nie mniej niż statystycznie gdzie indziej na świecie.