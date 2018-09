Alicja Rosolska i Nikola Mektić przegrywają w finale gry mieszanej US Open

eurotram pół godziny temu 0

Z całym szacunkiem dla Rosolskiej, ale mixt to relikt dawnych czasów i dyscyplina wybitnie niszowa,rozgrywana jedynie na turniejach wielkoszlemowych i Pucharze Hopmana. Najlepszym dowodem na jej niszowość jest pula nagród: zwycięzcy dostają na osobę mniej niż za awans do II rundy w singlu. Nawet gdyby wygrali,to tego tytułu nie ma nawet co porównywać z tytułem w singlu.