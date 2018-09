US Open. Łukasz Kubot i Marcelo Melo przegrali finał US Open

Kubot nie wykorzystał tym samym szansy na trzeci w karierze triumf w turnieju wielkoszlemowym - wcześniej wygrał w deblu zeszłoroczny Wimbledon oraz w 2014 roku Australian Open.

W piątek Kubot i Melo nie stanowili dla amerykańskiej pary wielkiego wyzwania. Wyrównany bój toczyli do stanu 3:3 pierwszego seta, ale od momentu pierwszego przełamania w wykonaniu Bryana i Socka spotkanie stało się bardzo jednostronne.

Kubot i Melo nie wygrali żadnego gema z podania rywali, a w drugiej partii dali się całkowicie zdominować świetnie dysponowanym Amerykanom.

Dla Bryana to tytuł nr 18 w historii jego rywalizacji w Wielkim Szlemie, tym samym pobił rekord Johna Newcombe'a.

Za triumf w tegorocznym US Open Bryan i Sock otrzymają po 2000 punktów do rankingu ATP oraz 700 tys. dolarów do podziału. Kubot i Melo zarobią natomiast 1200 pkt oraz 350 tys. dol.