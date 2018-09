Iga Świątek w półfinale! Ogromny awans w rankingu

bukaj22 3 godziny temu Oceniono 3 razy 3

To był bardzo trudny mecz dla Igi. Ruse w pierwszym secie grała jak natchniona i Światek nie miała nic do powiedzenia. Z początku drugiego seta Iga broniła break pointów i z trudem wygrała pierwszego gema i od tego momentu zaczęła grać odważniej co przyniosło efekt w postaci wygrania seta. Trzeba też zaznaczyć, że Ruse z biegiem meczu grała coraz słabiej a głównie zawodził ja serwis. Jednak Iga w trzecim secie zaczęła grać naprawdę mocno i zepchnęła Ruse do defensywy.



To jest bardzo cenna wygrana dla Igi, bo z rywalką, która również mocno uderza piłkę.