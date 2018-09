Łukasz Kubot i Marcelo Melo zagrają o finał debla!

Dla byłych liderów światowego rankingu półfinał US Open to jeden z najlepszych tegorocznych rezultatów. Kubot i Melo przystępowali do rywalizacji w Nowym Jorku w nie najlepszych humorach. Przed rozpoczęciem ostatniego turnieju wielkoszlemowego w tym roku Polak i Brazylijczyk za oceanem odnieśli tylko jedno zwycięstwo podczas zawodów w Cincinnati. Zarówno w Waszyngtonie, Toronto jak i Winston-Salem odpadali po pierwszym meczu.

W walce o finał polsko-brazylisjki duet zagra z turniejową „4” Brytyjczykiem Jamiem Murrayem i Brazylijczykiem Bruno Soaresem, albo z Mołdawianinem Radu Albotem i Tunezyjczykiem Malekiem Jazirim.

36-letni Kubot i młodszy od niego o rok Melo w swoim dorobku mają jeden wspólny triumf w turnieju wielkoszlemowym. W ubiegłym sezonie Polak i Brazylijczyk odnieśli zwycięstwo w Wimbledonie.

Wynik meczu 1/4 finału gry podwójnej:

Łukasz Kubot/Marcelo Melo (Polska/Brazylia, 7) - Austin Krajicek/Tennys Sandgren (USA) 6:4, 6:2