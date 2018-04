Tenis. Iga Świątek z życiowym sukcesem

eurotram pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Coś się zaczyna dziać pozytywnego; to może być ten początek skoku w górę u dziewczyn,które zamierzają dotrzeć wyżej niż trzecia setka. 16-letnia,jak to ładnie brzmi... sęk w tym,że panna za półtora miecha już będzie 17-letnia,a to już zdecydowanie pora by spróbować sił w jakimś mniejszym turnieju WTA. Oby tam też coś zwojowała ;)