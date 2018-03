Karolina Woźniacka: byłam wyzywana, mojej mamie i tacie życzyli śmierci

ktosia26 pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Nie pierwszy raz kibice, także tenisa, zrobili coś takiego. I niestety jeszcze to zrobią, i to obywatele różnych krajów, przedstawiciele różnych nacji. Nnajbardziej zainteresowało to zdanie: "James Blake, dyrektor turnieju, napisał w oświadczeniu, że ani obsługa turnieju ani ochrona nie miały świadomości, że takie zdarzenie miało miejsce. I zapewnił, że na pewno spotkałoby się to ze zdecydowaną reakcją." Przecież Karolina mówi o okrzykach! Czyżby na tym turnieju jako ochrnonę, obsługę zatrudniono osoby nie słyszące? Tak jak na którymś US Open jako dzieci do piłek zatrudniono młodzież po wypadkach komunikacyjnych, korzystającą z tych nowych protez!