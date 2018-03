Agnieszka Radwańska pokonała Simonę Halep. Świetny mecz z liderką światowego rankingu

bonenecklace 26 minut temu Oceniono 1 raz 1

Zgadzam się z tymi twierdzącymi, że Simona nie jest ostatnio w jakiejś niewiarygodnej dyspozycji. Co nie zmienia faktu, że jest tenisistką niezwykle zawziętą i zwycięstwo przeciwko niej trzeba zawsze wybiegać. A wyjść na kort i zagrać taki mecz z numerem 1 WTA, szczególnie że ostatnimi czasy forma momentami katastrofalna, to jest jednak spora sztuka. Tak więc ode mnie gratulacje i miejmy nadzieję, że ją to podbuduje psychicznie. Czołówka WTA już od dawna nie była tak mało przekonująca. Przy wylocie kilku zawodniczek w WS drabinka może być naprawdę drogą do chwały. Nie oszukujmy się, mimo wielu ale do Radwańskiej, to nasz najlepszy singlowy towar eksportowy w tenisie. W męskim nie mamy nikogo, a Linette wg mnie ma jeszcze gorszą "głowę" niż Janowicz.