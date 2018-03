WTA Miami. Agnieszka Radwańska wygrała z Alison van Uytvanck

cxubmsqq1 9 minut temu 0

'Bardzo porzadny mecz', red Kubiak? Nigdy w zyciu nie widzialem 'porzadnego' meczu - coz to za idiotyzm? Zobacz w slowniku redaktorze co to slowo - 'porzadny' - znaczy....



'Wielkie starcie'? Rumunka zniesie z kortu AR spokojnie.... I tak ma Polka szczescie, iz jest w tak topowych turniejach rozstawiana - w rankingu snuje sie w czwartej dziesiatce, wlasnie w okolicach 32 miejsca, ktore pozwala na mecze z zawodniczkami podobnymi do Belgijki, czyli raczej przecietnymi. Juz wkrotce moze byc gorzej.....