Iga Świątek w turnieju głównym Australian Open! Wielki sukces. Majchrzak też awansował

Brawo,wreszcie koncentracja praktycznie od początku; jest w turnieju głównym i to jednym z tych najważniejszych. Chyba najlepiej żeby trafiła na Szarapową: Maria to już nie jest dawna Maria,a Iga się odpowiednio zmobilizuje. Z Sabalenką to różnie może być: gra mocniej od Igi,więc jak jej dzień trafi (czyli jak nie będzie walić po autach,bo gdyby jeszcze to opanowała,to byłaby chyba już w Top 4) to Iga nie ma za bardzo szans; jak nie trafi,to Iga może mieć cenny sukces na koncie. Najgorsze chyba byłyby Pliskova i Svitolina,bo Idze jeszcze brakuje doświadczenia i chłodnej głowy,a one na pewno by to wykorzystały.

Ale oby Iga zaszła jak najdalej w tym turnieju! Powodzenia!