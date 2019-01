Australian Open. Iga Świątek pokazała moc! Była dwie piłki od porażki, a wygrała

eurotram godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Jedno co w tym pocieszające, to że w sumie to Danilović była faworytką. Natomiast wciąż martwi gra: na 45 unforced errors to sobie może Serena pozwolić; Igę równiej grająca zawodniczka po prostu odeśle do szatni. Do tego Australian Open jest najbardziej fizycznie wyczerpującym turniejem wielkoszlemowym i te stracone pierwsze sety w końcu się na niej zemszczą. Ta dziewczyna musi się wziąć w garść,bo ZWŁASZCZA na tym turnieju nie stać jej na taką rozrzutność.