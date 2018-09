Australijski karykaturzysta oskarżony o rasizm. Narysował Serenę Williams i Naomi Osakę

Karykatury Marka Knighta pojawiają się w wydaniach australijskiego tabloidu "Herald Sun". Tym razem stworzył on obrazek z finału US Open, który wywołał oburzenie niemal na całym świecie. Źli byli fani nie tylko Sereny Williams, ale też Naomi Osaka. Do sprawy odniosła się nawet J.K Rowling.

Knight pokazuje Serenę Williams, która starła się sędzią Carlosem Ramosem, po tym jak oskarżył ją o otrzymanie instrukcji od trenera, co jest niezgodne z zasadami. Wątpliwości budzi również sposób przedstawienia japońskiej tenisistki

Serena Williams ukarana. Amerykanka musi zapłacić 17 tysięcy dolarów

23-krotna zwyciężczyni Wielkiego Szlema została przedstawiona jako kobieta z powiększonymi wargami, złamaną rakietą i smoczkiem na ziemi, co ma sugerować, że jej zachowanie było po prostu dziecinne.

Uwagę przykuł również wygląd Naomi Osaki, która została pokazana jako blondynka o jasnej karnacji skóry, a w rzeczywistości jest inaczej, bo Osaka to córką Japonki i Haitańczyka.

Rasizm i seksizm

Ludzie stwierdzili jednak, że to Knight zastosował kilka poziomów dyskryminacji rasowej - Straszne jest nie tylko to, w jaki sposób przedstawiasz Serenę, ale także w tym, że Naomi jest chudą blondynkę. Imponująco gówniana praca. - pisze jeden z Twitterowiczów w odpowiedzi na karykaturę Knighta. Wtórują mu inni, którym nie podobał się obrazek Australijczyka - Osoba, która to narysowała, jest śmieciem - pisze kolejny.

Do sprawy odniosła się również autorka książek o Harrym Potterze, J.K Rowling - Dobra robota w sprawie umniejszania jednej z największych sportsmenek rasistowskimi i seksistowskimi komentarzami oraz przekształcenia drugiej świetnej tenisistki w rekwizyt bez twarzy - napisała ironicznie.