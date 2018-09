Kolejny seksistowski wybryk organizatorów US Open

ml2403 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Debel to zupełnie inna dyscyplina. Nie ma długich wymian, a często wymiany sprowadzają się do trzech uderzeń. Piłka często grana jest szybko przy siatce wolejami i jest to jest trudne do oglądania. To jest gra właściwie tylko dla koneserów tenisa. Nic więc dziwnego, że traktuje się deble jako dodatek do singli i kwoty premii dobitnie to pokazują, bo dla zwycięzcy w singlu było 10x tyle co dla uczestnika zwycięskiego debla. Całkowicie głupim pomysłem są miksty i powinno się je wycofać gdyż to już zupełnie nieciekawa gra, gdzie podstawą jest "upolowanie" kobiety, gdyż ona słabiej uderza. Tenis jest jednak konserwatywny i zmiany przychodzą bardzo wolno.