0roman0 5 godzin temu Oceniono 8 razy 8

Oglądałem i muszę przyznać że dostałem doła. Żal było patrzeć gdy na ekranie wspominają całe życie Szaranowicza i przypominają dziesiątki imprez w których brał udział. Zastanawiałem się co myśli wiedząc że to wszystko już minęło i ze to już koniec. Smutek. Ponadto smutne jest widzieć Szaranowicza w takiej formie. Widać że choroba robi postępy. Umysł jeszcze sprawny ale reszta już nie bardzo. Co by hejterzy nie mówili to Szaranowicz zawsze będzie w jednym szeregu z Ciszewskim, Tomaszewskim, Ambroziakiem i kilkoma innymi.

Szkoda chłopa. Wiem że żyje i oby żył jak najdłużej ale wygląda że chorobę ma paskudną. Wielka szkoda. Wypada mieć tylko nadzieję że za rok lub dwa medycyna coś wymyśli. Oby.