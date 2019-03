Łukasz Piszczek otwiera Akademię Borusii Dortmund. Nabór już w maju

ikebroflovski godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Rząd dokłada do prywatnego interesu jakiegoś klubu z Niemiec, ale nauczycielom, pielęgniarkom, lekarzom oraz matkom niepełnosprawnych dzieci wciska, że nie ma pieniędzy. Brak słów! Ten kraj jest chory. Sponsorowanie z publicznych pieniędzy przez rząd i samorządy czegoś tak bezużytecznego jak piłka nożna powinno zostać zakazane w samej konstytucji. Jak ktoś ma fabrykę guzików lub tłoczy olej to rząd mu nie dokłada ot tak 4 mln. To jest żenujące!