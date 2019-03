Tottenham faworytem do pozyskania młodej gwiazdy Fulham - Ryana Sessegnona

Tottenham Hotspur nie sprowadził żadnego piłkarza w trakcie dwóch ostatnich okienek transferowych. Głównym powodem takiej strategii była budowa nowego stadionu – co oczywiste inwestycja pochłaniała większość klubowych środków. Jednak ta wstrzemięźliwość może wkrótce zostać przełamana. Według angielskich mediów „Koguty” są faworytem w wyścigu o podpis 18-letniej gwiazdy Fulham F.C. – Ryana Sessegnona.

Ryan Sessegnon na radarze Tottenhamu, Manchesteru United i PSG

Za lewego pomocnika działacze Tottenhamu chcą zaoferować Fulham 50 milionów funtów. Zainteresowanie Sessegnonem wykazują też Paris Saint-Germain i Manchester United, jednak sam zawodnik nie chce opuszczać rodzinnego miasta. Dlatego coraz więcej wskazuje na to, że „Koguty” są blisko przeprowadzenia pierwszego od dawna wielki transfer. Angielscy dziennikarze sugerują też, że Tottenham może wykupić nastolatka, by od razu wypożyczyć go do Fulham na sezon 2019/2020.

Fulham prawdopodobnie pożegna się z Premier League po zaledwie jednym sezonie. Beniaminek do pierwszego bezpiecznego miejsca w tabeli ma aż 13 punktów straty. Sessegnon, mimo młodego wieku, to jeden z czołowych zawodników ekipy z Craven Cottage. W obecnych rozgrywkach lewy pomocnik (występujący też na boku obrony) wystąpił w 31 spotkaniach, w których strzelił 2 gole i zanotował 5 asyst. Od sezonu 2016/2017 Sessegnon reprezentował Fulham w ponad 100 spotkaniach.