Skoki narciarskie. Noriaki Kasai będzie skakał jeszcze przez 10 lat? "To może się udać"

Noriaki Kasai: Poskaczę jeszcze 10 lat

- Kocham skoki narciarskie. Pracuję nad moją kondycją. Myślę, że poskaczę jeszcze 10 lat - zapowiedział Noriaki Kasai w rozmowie ze skijumping.pl. Japończyk mimo zaawansowanego wieku (jak na sportowca), nie zamierza rezygnować ze skakania. Nie zrażają go nawet ostatnie nieudane starty. W tym sezonie Pucharu Świata Kasai zdobył jak dotychczas tylko jeden punkt.

Edward Przybyła: Kasai faktycznie może tyle jeszcze skakać

- Ja go podziwiam. To jest wspaniały facet. Myślę, że faktycznie może jeszcze tyle skakać, o ile będzie mieć miejsce w drużynie. Ale powiedzmy sobie szczerze - w końcu przestanie dorównywać młodszym - przyznał trener Edward Przybyła.

Przybyła uważa, że Kasai może jeszcze liczyć na jakieś sukcesy, jeśli będzie miał trochę szczęścia. - Wiele zależy od wiatru i w ogóle warunków atmosferycznych. Pamiętam konkurs w Sapporo, kiedy zwycięzca nie przekroczył nawet 200 punktów. Skoki są trudne do przewidzenia - stwierdził były szkoleniowiec m.in. Jana Ziobry.

Skoki narciarskie dla nestorów

We wrześniu rozegrane zostały w skokach narciarskich mistrzostwa świata mastersów, w których wzięło udział 60 zawodników. Objawieniem zawodów był 72-latek, który na skoczni K90 pofrunął na 80. metr. - To jest tak, jakbyś na pustyni znalazł wodę. Skoki to dla mnie ta woda - powiedział dziennikarzowi TVP Sport 52-letni Pietro Nilsson Toracca, jeden z uczestników konkursu.

- Wiadomo, nestorzy skaczą z wyższej belki, przy większej prędkości najazdowej. Może też kombinezon jest luźniejszy. Sam skok to nie problem. Problem to wylądować - zauważa Przybyła.