Sensacja na US Open. Osaka pokonała Serenę Williams. Amerykanka straciła gema po kłótni

boliver 2 godziny temu Oceniono 17 razy 11

Naomi wygrala zupelnie zasluzonie,,

Chapeau bas championne Naomi,,



Jesli chodzi o kolosa z rodos to zebrala lanie po wielkiej doopie wg zasad,, sejsmografy zarejestrowaly trzesienie ziemi,,



A dla dziennikarzyn,, troche powagi i profesjonalizmu,,



Jesli nie znacie angielskiego to nie nalezy pisac bzdur,,

Serena ten paskudny typ pierwsze ostrzezenie dostala za niedozwolona rozmowe podczas meczu z trenerem,,,

Drugie ostrzezenie za zniszczenie rakiety,,

A karnego gema za nazwanie sedziego,, zlodziejem,,

I uczynila to trzy razy,,



Tak wyglada prawda,,



Jako swieza matka to jest niegodny przyklad na korcie,,



Dlatego to jest haniebny koniec kolosa,,



Jeszcze raz bravo dla Naomi,,