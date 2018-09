Kwiatkowski długo prowadził. 14. etap Vuelta a Espana jednak dla Yatesa

marek_p1846 11 minut temu 0

Wniosek z tego taki, że meta powinna być 5 km wcześniej.

Tak na prawdę to czy ktoś wie co zamierzał Kwiatkowski? Uskrobać parę punktów w klasyfikacji górskiej, by rywalizować z drugim szeregiem?

Czy może przekonać akwizytorów, że jeszcze nie dorósł do roli lidera na wielki tour?

Najpewniej to była jednak zagrywka taktyczna by w trzecim tygodniu atakować z trzeciej dziesiątki.