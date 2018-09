Absurdalna decyzja duńskiej federacji. Futsaliści mają zastąpić piłkarzy

Duńscy piłkarze wciąż nie doszli do porozumienia ze swoją federacją w sprawie wykorzystania wizerunku w umowach reklamowych i sponsorskich. Duński związek piłkarski chce dzielić zyski według własnego systemu, na co nie godzą się zawodnicy. Ostatnia umowa pomiędzy piłkarzami i działaczami wygasła wraz z końcem sierpnia, nowej wciąż nie podpisano, a kolejne spotkanie, które odbyło się we wtorek, ponownie nie przyniosło rezultatu.

Brak porozumienia oznacza, że reprezentanci Danii nie będą mogli wystąpić we wrześniowych meczach kadry. Początkowo spekulowano, że etatowych kadrowiczów zastąpią piłkarze z 1. i 2. ligi duńskiej, ale wszystkie kluby wykazały solidarność i nie zgodziły się na takie rozwiązanie. Zdaniem portalu "Ekstrabladet.dk" federacja piłkarska zwróciła się więc o pomoc do związku... futsalistów.

I to właśnie zawodnicy na co dzień grający na hali mają zagrać w meczu towarzyskim ze Słowacją (5 września) i w spotkaniu Ligi Narodów z Walią (9 września). Wiadomo jednak, że jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, zawodników w dwóch wspomnianych starciach nie poprowadzi Age Hareide. Trener reprezentacji Danii zapowiedział bowiem, że nie zamierza prowadzić drużyny, którą wybrał ktoś inny.

