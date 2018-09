Jose Mourinho otrzymał karę jednego roku więzienia w zawieszeniu

Zdaniem "El Mundo", w ciągu kilku najbliższych dni Urząd Skarbowy w Hiszpanii przekaże sądowi porozumienie z Jose Mourinho. Portugalski trener miał bowiem przyznać się do unikania płacenia podatków od dochodów ze sprzedaży praw do swojego wizerunku. Sprawa miała miejsce w latach 2011-2012, kiedy obecny trener Manchesteru United prowadził Real Madryt. 55-latek płacenia podatków unikał poprzez sprzedaż praw do swojego wizerunku za pośrednictwem firmy zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Za każdy rok, w którym Portugalczyk dopuścił się przestępstwa, sąd skazał go na pół roku więzienia, co łącznie dało wyrok jednego roku. Jednocześnie osoby otrzymujące w Hiszpanii pierwszy wyrok, mniejszy niż 2 lata więzienia, karę taką dostają w zawieszeniu.

Przypomnijmy, że Mourinho był trenerem Realu Madryt od maja 2010 roku do czerwca 2013. W tym czasie zespół Królewskich poprowadził w 178 spotkaniach, zdobywając z nim Puchar, Superpuchar i mistrzostwo Hiszpanii.

Więcej o piłce nożnej:

>> Niemieccy dziennikarze zachwyceni sposobem zatrzymania Lewandowskiego w Bayernie

>> Wojciech Szczęsny wśród najlepiej zarabiających piłkarzy Serie A. Ronaldo zdeklasował konkurencję

>> Jerzy Brzęczek wyjaśnił, dlaczego powołał Jakuba Błaszczykowskiego i zrezygnował z Kamila Grosickiego

>> Anna i Robert Lewandowski przekazali ponad pół miliona złotych na rzecz warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka

>> Włosi stracili napastnika przed meczem z Polską

>> Problemy reprezentacji Danii. Drużyna może zostać wykluczona z eliminacji ME

>> Roberto Mancini: Polska to świetny zespół