Atletico Madryt oniemiało. Antoine Griezmann bez szans na nagrodę FIFA

Antoine Griezmann nie znalazł się w czołowej trójce piłkarzy w plebiscycie FIFA The Best. To zszokowało Atletico Madryt.

O najważniejszą nagrodę powalczą Cristiano Ronaldo, Luka Modrić oraz Mohamed Salah. Najwięksi nieobecni to Lionel Messi i Antoine Griezmann. Zdaniem "Marki" szefowie Atletico Madryt są bardzo niezadowoleni z pominięcia Francuza. Atletico wygrało Ligę Europy i Superpuchar Europy oraz zdobyło wicemistrzostwo Hiszpanii po tym, jak wyprzedziło Real Madryt. Dodatkowo Griezmann poprowadził reprezentację Francji do mistrzostwa świata. Został wybrany trzecim najlepszym piłkarzem turnieju i był drugim najlepszym strzelcem. Atletico dało upust swojej frustracji na Twitterze. - Brak słów - podpisano zdjęcie, na którym Griezmann pozuje ze zdobytymi trofeami. W poprzednim sezonie ligi hiszpańskiej Francuz w 32 meczach strzelił 19 goli i zaliczył dziewięć asyst. W Lidze Europy strzelił sześć goli i zaliczył cztery asysty w ośmiu meczach.