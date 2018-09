Anna i Robert Lewandowski przekazali ponad pół miliona złotych na rzecz warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Lewandowscy przekazali 500 tys. zł na wyremontowanie oddziału rehabilitacji CZD, zalanego pod koniec października 2017 roku przez ulewne deszcze. - Już od dłuższego czasu oddział wymagał gruntownej modernikazacji, jednak z uwagi na trudną sytuację finansową instytutu nie mogła ona zostać zrealizowana. Dzięki wpsarciu finansowemu Ani i Roberta, latem tego roku rozpocznie sie remont - mówiła kilka miesięcy temu Katarzyna Gardzińska, rzeczniczka prasowa CZD w rozmowie z "tvnwarszawa.pl".

Zgodnie z zapowiedziami, Lewandowscy sfinansowali remont. Dołożyli jednak jeszcze 150 tys. zł na wyposażenie i modernizację oddziału neurochirurgii, przekazując pieniądze zabrane podczas wspólnej imprezy zorganizowanej z okazji 30. urodzin.

- Wiemy, ile to wszystko kosztuje dzieci, ile walczą o zdrowie. To najważniejsze w życiu. Widząc, ile walki jest w to wszystko włożone, pomoc staje się łatwiejsza. Robimy to z serca dla dzieciaków - powiedział na antenie TVN Robert Lewandowski podczas poniedziałkowego otwarcia wyremontowanych pomieszczeń w Centrum Zdrowia Dziecka.

***

