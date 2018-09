Problemy reprezentacji Danii. Drużyna może zostać wykluczona z eliminacji ME

Kilka tygodni temu walka na boisku z późniejszymi wicemistrzami świata, teraz walka dotycząca praw wizerunkowych i udziału w eliminacjach ME. Duńska piłka ma obecnie bardzo duże kłopoty, a występ kadry Age Hareide w fazie kwalifikacyjnej ME stanął pod znakiem zapytania. - UEFA jest tutaj bardzo restrykcyjna. To najgorszy możliwy scenariusz - przyznaje rzecznik prasowy duńskiego związku.

Konflikt duńskich piłkarzy z tamtejszą federacją dotyczy braku zgody władz związku na podpisywanie umów piłkarzy z firmami konkurującymi z bezpośrednimi sponsorami DBU (duńskiego związku piłki nożnej). Zdaniem zawodników, w tym największej gwiazdy kadry - Christiana Eriksena, przedstawiciele federacji zerwali negocjacje. Zawodnicy chcą je wznowić w październiku.

Jeżeli piłkarze nie dojdą do porozumienia z przełożonymi, reprezentacji Danii grozić będzie wykluczenie z eliminacji mistrzostw Europy. Przypomnijmy, że do podobnej sytuacji w Danii doszło rok temu, kiedy przez podobny konflikt odwołano mecz kobiecej reprezentacji, która w ramach eliminacji miała zagrać ze Szwecją.

Męska reprezentacja Danii w środę zagra towarzysko ze Słowacją. Kilka dni później, w ramach 1. kolejki fazy grupowej Ligi Narodów, zmierzy się z Walią. Wiele wskazuje na to, że piłkarze zamieszani w konflikt nie będą mogli pojawić się na murawie.

