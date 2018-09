FIFA podjęła decyzję ws. transferu Luki Modricia do Interu

Latem włoskie media żyły możliwym transferem Luki Modricia do Interu. Działacze z Mediolanu, jak informował m.in. dziennikarz Gianluca Di Marzio, proponowali Chorwatowi czteroletni kontrakt, na mocy którego zarabiałby 10 mln euro za sezon, a dodatkowo możliwość dwóch lat gry na piłkarskiej emeryturze w Chinach - łącznie na mocy porozumienia z Włochami Modrić zarobiłby 60 mln euro.

Do transferu jednak nie doszło. Inter oferował dobre pieniądze graczowi, ale nie był w stanie złożyć równie satysfakcjonującej oferty Królewskim. Ze względu na ograniczenia związane z Finansowym Fair play mediolańczycy sondowali nieoficjalnymi kanałami szanse na wypożyczenie piłkarza z opcją obligatoryjnego wykupu następnego lata lub rozłożenie płatności na raty. Kwoty, o których mowa była m.in. w "La Gazzetta" czy "Tuttosport", oscylowały w graniach 20-40 mln euro, co w przypadku oferty za najlepszego zawodnika ostatniego mundialu przedstawiciele Realu potraktowali jak żart.

- Jeśli ktoś chce kupić Modricia, musi wyłożyć 750 mln euro - zapowiedział publicznie na początku sierpnia prezes Królewskich Florentino Perez, odwołujący się do klauzuli wykupu zawartej w kontrakcie zawodnika z Realem. Madrytczycy ani przez chwilę nie brali zresztą pod uwagę możliwości sprzedaży jednego ze swoich kluczowych graczy, zwłaszcza że dopiero co stracili na rzecz Juventusu Cristiano Ronaldo.

Pereza i jego współpracowników oburzył przede wszystkim fakt, że Inter kusił Modricia bajecznym kontraktem, nie posiadając przy tym odpowiednich środków do odkupienia gracza. Ponadto Włosi, widząc, że nie będą w stanie dojść do porozumienia z Realem, mieli prosić Chorwata o to, by ten sam wymusił na obecnym klubie transfer i zmniejszenie oczekiwań finansowych związanych z sumą odstępnego. W Madrycie zdecydowano się zareagować i zgłosić sprawę do FIFA.

Oficjalnie Inter zasiąść do rozmów z Modriciem z pominięciem działaczy Realu będzie mógł dopiero na sześć miesięcy przed końcem kontraktu piłkarza (jego aktualna umowa z Królewskimi obowiązuje do 2020 roku). Real powołał się na artykuł 18. przepisów międzynarodowej organizacji piłkarskiej, który ich zdaniem został złamany. FIFA śledztwo w tej sprawie podjęła, ale na Inter ostatecznie kary nie nałoży - poinformowała w poniedziałek "La Gazzetta". Dochodzenie nie wykazało żadnych dowodów na to, że klub z Mediolanu negocjował z Modriciem.

Podwyżka dla Modricia

Sam piłkarz na całej sytuacji finansowo i tak skorzysta. Real zamierza zaoferować mu wkrótce podwyżkę z 8 do 10 mln euro, a umowa przedłużona zostanie do 2021 lub 2022 roku.