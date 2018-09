Taylor znów bierze Slaughtera do kadry

- W składzie jest wiele dobrze znanych kibicom reprezentacji nazwisk - większość z nich to trzon naszej drużyny z ostatnich lat. Tym razem najbardziej doświadczony rozgrywający - Łukasz Koszarek - postanowił, że odpocznie i będzie przygotowywał się do sezonu ze Stelmetem Eneą. Szanujemy to co zrobił dla kadry, a jednocześnie zostawiamy dla niego miejsce w przyszłości. Zabraknie też Przemysława Karnowskiego, który nabawił się ostatnio drobnej kontuzji - mówi trener Mike Taylor.

Reprezentacja Polski na zgrupowaniu w Gdańsku spotka się w środę 5 września. Później wyleci do Sankt Petersburga, gdzie weźmie udział w turnieju towarzyskim. W piątek 7 września o godz. 16.00 polskiego czasu kadra zagra z Izraelem, a następnego dnia o 13.00 zmierzy się z Rosją.

- Nie możemy doczekać się nowych zawodników, szczególnie Łukasza Kolendy, który tego lata wykonał fantastyczną pracę z reprezentacją do lat 20. Mamy nadzieję, że zbierze doświadczenie w kadrze, będzie to ważny krok w jego karierze - dodaje trener Taylor.

Ekipa trenera Mike’a Taylora zmagania w grupie J rozpocznie od wyjazdowego meczu z Włochami 14 września. Zaledwie trzy dni później, 17 września o godz. 21.00, w ERGO ARENIE w Gdańsku reprezentacja podejmie Chorwatów.

- Przed nami sześć meczów z Włochami, Chorwacją i Holandią w drugim etapie kwalifikacji. Już w pierwszych dwóch spotkaniach gramy z wybitnymi drużynami, które będą miały świetne składy. Podejmiemy wyzwania, mając w zasięgu wzroku nasz wymarzony cel, czyli awans na Mistrzostwa Świata w Chinach - podkreśla Mike Taylor.

Skład reprezentacji Polski na mecze z Włochami i Chorwacją:

Aaron Cel, silny skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Jakub Garbacz, rzucający, Arka Gdynia

Tomasz Gielo, skrzydłowy, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

Karol Gruszecki, rzucający/niski skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Adam Hrycaniuk, środkowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Łukasz Kolenda, rozgrywający, Trefl Sopot

Maciej Lampe, środkowy, Jilin Northeast Tigers (Chiny)

Kamil Łączyński, rozgrywający, Anwil Włocławek

Marcel Ponitka, rozgrywający, Arka Gdynia

Mateusz Ponitka, rzucający/niski skrzydłowy, Lokomotiw Kubań Krasnodar (Rosja)

AJ Slaughter, rozgrywający, ASVEL Lyon-Villeurbanne (Francja)

Michał Sokołowski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Adam Waczyński, rzucający/niski skrzydłowy, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Mikołaj Witliński, silny skrzydłowy/środkowy, Arka Gdynia

Jakub Wojciechowski, środkowy, Happy Casa Brindisi (Włochy)

Przemysław Zamojski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Terminarz kwalifikacji do MŚ w Chinach:

14 września 2018: Włochy - Polska

17 września 2018, godz. 21:00 (ERGO ARENA, Gdańsk): Polska - Chorwacja

29 listopada 2018: Holandia - Polska

2 grudnia 2018, godz. 20:15 (ERGO ARENA, Gdańsk): Polska - Włochy

22 lutego 2019: Chorwacja - Polska

25 lutego 2019: Polska - Holandia