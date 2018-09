Przygoński i Colsoul wygrywają Baja Poland

- Bardzo cieszymy się z wygranej zawodów Baja Poland - mówi Kuba Przygoński.- To był niesamowity start, bo postawiliśmy wszystko na jedną kartę i to się bardzo opłaciło. Wiedzieliśmy, że Krzysiek Hołowczyc będzie szybki dlatego od początku rajdu atakowaliśmy i mamy zwycięstwo w garści. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy w zawodach cross country wygrywamy przed polską publicznością! To było moje ogromne marzenie i dziś udało się je spełnić. Kibicie byli naprawdę wszędzie i bardzo dziękuję za ich doping na trasie - powiedział Przygoński.

Wygrana pozwoliła Polakowi umocnić się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata FIA w rajdach terenowych. Jego główni konkurenci, Vladimir Vasilyev i Martin Prokop, ukończyli rajd odpowiednio na trzeciej i czwartej pozycji.

Kolejny sprawdzian przed polskimi zawodnikami już 3 października - Rajd Maroko.

Wyniki:

1. Kuba Przygoński/Tom Colsoul MINI John Cooper Works Rally 04:41:01

2. Krzysztof Hołowczyc/Łukasz Kurzeja MINI John Cooper Works Rally 04:44:28

3. Vladimir Vasilyev/Konstantin Zhiltsov Toyota Hilux 04:53:28

4. Martin Prokop/Jan Tomanek Ford Raptor RS Cross Country 04:55:16