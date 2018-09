McLaren zwolnił Vandoorne'a. W jego miejsce junior

McLaren w poniedziałek ogłosił, że nie przedłuży kontraktu ze Stoffelem Vandoornem. Belgijski kierowca w brytyjskim zespole zadebiutował w 2016 roku w GP Bahrajnu, gdzie zastępował niedysponowanego Fernando Alonso i zdobył punkt za 10. miejsce. Od 2017 roku był etatowym kierowcą w McLarenie, gdy z zespołu odszedł Jenson Button, ale regularnie przegrywał wewnętrzną rywalizację z Alonso.

- Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za poświęcenie, ciężką pracę i zaangażowanie wykazywane przez Stoffela na rzecz McLarena. To utalentowany kierowca wyścigowy, który otrzymywał olbrzymie pochwały na juniorskim etapie swej kariery. Jesteśmy dumni, że mogliśmy odegrać rolę w jego awansie do Formuły 1 od etapu kierowcy testowego do fantastycznego debiutu zwieńczonego zdobyciem punktów w GP Bahrajnu 2016. Nie ulega wątpliwości, że nie zapewniliśmy Stoffelowi narzędzi umożliwiających mu pokazanie prawdziwego talentu - powiedział Zak Brown, dyrektor wykonawczy McLarena.

- Jestem wdzięczny McLarenowi za zaufanie okazane mi na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Chociaż nie osiągnęliśmy sukcesów, na jakie wszyscy liczyliśmy, cieszyłem się z dwóch ostatnich sezonów spędzonych na ściganiu dla McLarena i relacji, jakie zbudowałem z całym zespołem - stwierdził Vandoorne.

Na razie nie wiadomo, gdzie trafi Belg. Plotkuje się o możliwości dołączenia do Saubera, gdzie udziały ma jego menedżer Alessandro Aluni Bravi, ale Vandoorne nie jest dla zespołu pierwszym wyborem. Być może na jego zatrudnienie zdecyduje się Toro Rosso, które będzie miało na przyszły sezon przynajmniej jeden wakat.

McLaren nie zwlekał długo z ogłoszeniem następcy. Brytyjski zespół w przyszłym sezonie postawi na 18-letniego Lando Norrisa ze swojego programu juniorskiego. Brytyjczyk będzie partnerem Carlosa Sainza, który przechodzi do McLarena z Renault w miejsce odchodzącego na emeryturę Fernando Alonso.

- To spełnienie marzeń. Chociaż już od pewnego czasu jestem związany z zespołem jest to dla mnie bardzo wyjątkowy moment. Chciałbym podziękować zespołowi za tę wspaniałą szansę i wiarę w moje możliwości. Jestem wdzięczny za wysiłki włożone przez zespół w mój rozwój, dzięki któremu mogłem doświadczyć jazdy bolidem F1 w testach oraz piątkowych treningach - powiedział Norris.

Składy zespołów F1 na 2019 rok:

Mercedes: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas

Ferrari: Sebastian Vettel, drugi kierowca nie został ogłoszony

Red Bull: Max Verstappen, Pierre Gasly

Renault: Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo

McLaren: Carlos Sainz, Lando Norris

Haas: skład zespołu nie został jeszcze ogłoszony

Force India: skład zespołu nie został jeszcze ogłoszony

Toro Rosso: skład zespołu nie został jeszcze ogłoszony

Sauber: skład zespołu nie został jeszcze ogłoszony

Williams: skład zespołu nie został jeszcze ogłoszony