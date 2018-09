FIFA ogłosiła trójkę nominowanych do nagrody dla piłkarza roku

W poniedziałek poznaliśmy nominacje do nagród FIFA The Best. W najważniejszej kategorii, w której wybrany zostanie najlepszy na świecie piłkarz 2018 roku, znaleźli się Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah i Luka Modrić.

Nagrody bronić będzie wyróżniony w zeszłym roku Cristiano Ronaldo. Głównym rywalem Portugalczyka w walce o miano najlepszego zawodnika na świecie będzie prawdopodobnie jego były klubowy kolega Luka Modrić. Pomocnik Królewskich w sierpniu otrzymał statuetkę UEFA dla najlepszego zawodnika poprzedniego sezonu, a wcześniej uznano go piłkarzem mundialu w Rosji. FIFA nagrody z cyklu The Best przyznaje od zeszłego roku. Po zakończeniu współpracy z France Football organizacja stworzyła własną nagrodę, mającą konkurować ze Złotą Piłką. Zwycięzcę plebiscytu wyłonią w głosowaniu selekcjonerzy, kapitanowie reprezentacji i dziennikarze. Najlepszy piłkarz:



Cristiano Ronaldo (Juventus, poprzednio Real Madryt)

Luka Modric (Real Madryt)

Mohamed Salah (Liverpool) Najlepsza piłkarka:



Ada Hegerberg (Olympique Lyon)

Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)

Marta (Orlando Pride) Najlepszy trener:



Zlatko Dalic (reprezentacja Chorwacji)

Didier Deschamps (reprezentacja Francji)

Zinedine Zidane (Real Madryt) Najlepsza trenerka:



Reynald Pedros (Olympique Lyon)

Asako Takakura (reprezentacja Japonii kobiet)

Sarina Wiegman (reprezentacja Holandii kobiet) Najlepszy bramkarz:



Thibaut Courtois (Real Madryt, poprzednio Chelsea)

Hugo Lloris (Tottenham Hotspur)

Kasper Schmeichel (Leicester City) Nagroda im. Puskasa dla najładniejszego gola:



Gareth Bale (Real Madryt)

Denis Cheryshev (Rosja)

Lazaros Christodoulopoulos (AEK Ateny)

Cristiano Ronaldo (Real Madryt)

Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro)

Riley McGree (Newcastle Jets)

Lionel Messi (Argentyna)

Benjamin Pavard (Francja)

Ricardo Quaresma (Portugalia)

Mohamed Salah (Liverpool) Nagroda dla kibiców:

Sebastián Carrera (CD Puerto Montt)

Kibice Japonii i Senegali

Kibice Peru