Ronaldo krytykowany przez Włochów: "CR 5,5"

Przenosiny Ronaldo z Realu Madryt do Juventusu były najgłośniejszym wydarzeniem letniego okienka transferowego. Włosi za Portugalczyka zapłacili 117 milionów euro, a żeby zakontraktowanie go było możliwe, koncern Fiat, główny sponsor Juventusu, dorzuci się do pensji zawodnika (30 mln euro rocznie).

Juventus nie zadowala Ronaldo

Oczekiwania wobec pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki są na Półwyspie Apenińskim proporcjonalnie wysokie do jego zarobków. Początek sezonu w wykonaniu Ronaldo nie należy jednak do wybitnych. W trzech pierwszych spotkaniach Serie A, w których atakujący zagrał od pierwszej do ostatniej minuty, nie zdobył żadnej bramki. Zaliczył co prawda asystę w starciu z Lazio, ale była ona przypadkowa - próbując strzelić piętą, wyłożył piłkę do uderzenia Mario Mandżukiciowi.

Cristiano Ronaldo na szczycie niechlubnej klasyfikacji

W "La Gazzetta dello Sport" czytamy, że "Juventus nie potrafi zadowolić Ronaldo". Gazeta zwraca uwagę na to, że proces adaptacji Portugalczyka w nowym zespole nie przebiega zgodnie z planem. Atakujący ewidentnie nie rozumie się do końca z kolegami z drużyny, a ci nie potrafią wykorzystać jego zalet. Dziennikarze podkreślają również, że dziesięć ostatnich goli Ronaldo w Hiszpanii padło po strzałach oddanych w polu karnym, o co we Włoszech ma być ciężej ze względu na głębiej ustawione i lepiej zorganizowane defensywy wielu zespołów.

CR 5,5

Bardziej surowe dla Ronaldo jest "Corriere dello Sport", które okładkę z gwiazdorem Juve opatrzyło tytułem "CR 5,5". Nawiązuje on do niskiej noty wystawionej piłkarzowi za jego występ w sobotnim meczu z Parmą (2:1) przez Fantacalcio, popularnej fantasy Serie A.

Syn Cristiano Ronaldo zachwycił w debiucie w juniorskim zespole Juventusu

Ronaldo zdaje sobie sprawę, że pierwsze tygodnie na włoskich boiskach nie są udane. Juventus wygrał wszystkie trzy mecze, w których grał Portugalczyk, ale gracz chce mieć przy kolejnych zwycięstwach większy (także bramkowy) udział. By odbudować formę, zawodnik zrezygnował z wyjazdu na zgrupowanie reprezentacji Portugalii, która zagra we wrześniu spotkania z Irlandią (towarzysko) i Włochami (w ramach Ligi Narodów UEFA).