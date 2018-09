Yaya Toure znalazł nowy klub

Toure pozostawał bez klubu od lipca bieżącego roku. Wówczas Pep Guardiola ogłosił, że nie wiąże przyszłości z pomocnikiem, który w barwach Manchesteru City występował od 2010 roku. Iworyjczyk rozegrał dla The Citizens 315 spotkań, przez wiele sezonów będąc jedną z czołowych postaci klubu.

Przez dwa miesiące 35-latek miał duże problemy ze znalezieniem nowego pracodawcy. Ostatecznie podpisał on umowę z Olympiakosem Pireus, w którym występował w sezonie 2005/06. Wówczas zdobył w jego barwach mistrzostwo i Puchar Grecji, a następnie odszedł do AS Monaco. Później 9 mln euro zapłaciła za niego Barcelona, a po trzech latach gry w Katalonii, 30 mln euro wyłożył Manchester.

Z Olympiakosem Toure będzie miał możliwość gry w europejskich pucharach. Zespół prowadzony przez Pedro Martinsa weźmie bowiem udział w fazie grupowej Ligi Europy, w której zmierzy się z Realem Betis, AC Milan i... F91 Dudelange, mistrzem Luksemburga, który w walce o grę w europejskich pucharach okazał się lepszy od Legii Warszawa.

