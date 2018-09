Bereszyński bohaterem głośnego transferu? Włoski trener nie ma wątpliwości

W rozmowie z tygodnikiem "Piłka Nożna" De Biasi bardzo pozytywnie wypowiadał sie na temat Polaków grających we Włoszech. Szczególnie chwalił Bartosza Bereszyńskiego. - Oglądam dużo meczów Sampdorii i jestem pod wrażeniem postępu, jaki robi, a taktycznie bez żadnego problemu zaadaptował się we Włoszech, co wcale nie jest takie łatwe dla obcokrajowców - przyznał 62-latek. - Niebawem trafi do czołowego klubu we Włoszech, Anglii lub Hiszpanii - dodał.

Przypomnijmy, że Bereszyński jest piłkarzem zespołu z Genui od stycznia 2017 roku. Władze włoskiego klubu zapłaciły za niego Legii Warszawa 2 mln euro. Od tamtej pory 26-latek w barwach drużyny z Ligurii rozegrał 47 spotkań, w których zaliczył trzy asysty. Ostatnią popisał się w miniony weekend, kiedy znakomicie dograł do Fabio Qualgiarelli, który efektownym strzałem pokonał bramkarza Napoli. Genueńczycy wygrali 3:0.

De Biasi pozytywnie wypowiedział się także na temat innych polskich piłkarzy grających w Serie A. - Bardzo lubię, jak gra Zieliński. Jeżeli poczuje się swobodnie, potrafi robić niesamowite rzeczy, jest kapitalnie wyszkolony technicznie, ma dobry strzał, świetne prostopadłe podanie. Warto dać mu jeszcze trochę czasu - ocenił trener.

Doświadczony szkoleniowiec był także pod wrażeniem gry Karola Linettego. - To piłkarz niesamowicie pracowity, do tego niemający probleów z techniką.

