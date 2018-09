Sebastian Szymański: Nad Legią ciąży klątwa

Mistrzowie Polski po siedmiu kolejkach ekstraklasy mają 11 pkt i zajmują 8. miejsce w tabeli. Odpadli już z europejskich pucharów po porażkach ze Spartakiem Trnawą w el. LM i z Dudelange w el. LE.

W tym sezonie piłkarze Legii dostali już pięć czerwonych kartek. W 12. minucie meczu z Cracovią z boiska wyleciał Michał Pazdan.

- Od początku sezonu ciąży na nas klątwa, która powoduje, że nie możemy wejść na odpowiednie tory czy to przez kontuzje, czy kartki - powiedział Szymański cytowany przez portal Legia.net.

- Na pewno nie jest łatwo grać w osłabieniu co drugie spotkanie, ale pomimo tego dajemy radę. Musimy wrócić do tego, co graliśmy w poprzednim sezonie, kiedy to kreowaliśmy dużo sytuacji. Mam nadzieję, że niebawem to wróci i gra będzie wyglądała dużo lepiej.