Protest trenerów przyniósł skutek. Regulamin siatkarskich MŚ zmieniony

Przypomnijmy, że gospodarze zbliżających się siatkarskich mistrzostw świata, Bułgarzy i Włosi, chcieli zmniejszyć liczbę zawodników zgłaszanych do meczowego protokołu z 14 do 12. Zdaniem niektórych trenerów, ekspertów i zawodników miało to związek m.in. z kontuzjami i problemami kadrowymi w obu reprezentacjach. Mówił o tym m.in. kapitan biało-czerwonych, Michał Kubiak. - Bułgarzy zmagają się z plagą kontuzji, a Włosi nigdy nie mieli szerokiej ławki. Dla nich im mniej zawodników może być w protokole meczowym, tym większa szansa na końcowy sukces w turnieju - zdradzał 30-latek w rozmowie z Jerzym Mielewskim w programie "Prawda siatkówki".

Kubiak zdradził również, że większość trenerów reprezentacji, które wezmą udział w mistrzostwach, wspólnie postara się o to, by nowy przepis nie wszedł w życie. - Vital powiedział nam, że kilku trenerów, jeżeli nie większość, wystosowało pismo do siatkarskich władz, starając się to zmienić. Mówił, że w przeszłości takie sytuacje również miały miejsce i apele trenerów dawały efekt.Wspomniany efekt apele szkoleniowców przyniosły, bowiem przepis o maksymalnie 12 zawodnikach w kadrze meczowej zniknął z regulaminu turnieju.

Polska swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegra 12 września. Jej rywalem bedzie reprezentacja Kuby. Później biało-czerwoni zmierzą się także z Portoryko, Finlandią, Iranem i Bułgarią.

