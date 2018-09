Grupowi rywale Polaków, Bułgarzy, ze sporymi kłopotami przed mistrzostwami świata

Dla Bułgarii nadchodzące mistrzostwa świata są szczególne. Zespół prowadzony przez Plamena Konstantinowa wystąpi w roli jednego z dwóch gospodarzy turnieju. Zmagania drużyna rozpocznie już 9 września meczem z Finlandią. Pozostali rywale grupowi miejscowych to Polska, Iran, Portoryko i Kuba.

Choć wydaje się, że zestawienie grupy D daje Bułgarom spore nadzieje na bardzo dobry występ, to już kilkanaście tygodni przed startem mistrzostw nad ekipą zaczęły zbierać się czarne chmury. Z powodów zdrowotnych z gry w kadrze w tym sezonie zrezygnował jeden z najważniejszych siatkarzy reprezentacji – Cwetan Sokołow - natomiast 2 czerwca w Sofii podczas meczu Siatkarskiej Ligi Narodów kontuzji stawu skokowego doznał Georgi Bratoew. Rozgrywający przez ostatni miesiąc poruszał się o kulach i lekarze dość szybko orzekli, że nie wróci na parkiet przed mundialem.

Później ze składu na mistrzostwa wypadł Bojan Jordanow. 35-latek nabawił się kontuzji uda, która, choć nie aż tak groźna, to i tak uniemożliwiła mu start na mundialu.

Jakby tego było mało, pod koniec sierpnia do mediów dotarła informacja, że w bułgarskim zespole doszło do kolejnych roszad. Tym razem nie zadecydowały powody zdrowotne, a dyscyplinarne. Z kadrą pożegnał się libero, Władisław Iwanow, który odmówił wyjścia na boisko w sparingu z Belgią. Plamen Konstantinow nie czekał długo i postanowił zrezygnować z jego usług na mistrzostwach świata. To oznacza, że trener do dyspozycji na mundialu najprawdopodobniej będzie miał tylko jednego libero – Teodora Salparowa.

Więcej o siatkówce:

>> Michał Kubiak i Bartosz Kurek krytykują kontrowersyjny przepis siatkarskich MŚ

>> Creme de la creme siatkówki! To oni mają być gwiazdami mistrzostw świata [TOP 11]

>> Wielkie osłabienie Francji przed mistrzostwami świata? Ngapeth walczy z urazem

>> Wygrali turniej Jerzego Wagnera, zaraz będą bronić tytułu na mistrzostwach świata

>> Skandal przed MŚ w siatkówce. Organizatorzy zmienili system. Heynen grzmi