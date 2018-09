Polska walczy o talent Bayernu Monachium. Chce go też reprezentacja Niemiec

Zylla jest wychowankiem Bayernu. 18-latek urodził się w Niemczech, ale jego rodzicie pochodzą z Polski. W latach 90. wyjechali ze Śląska w poszukiwaniu pracy. Piłkarz raz wystąpił w młodzieżowej reprezentacji Niemiec (do lat 17). Później zdecydował się już na grę w biało-czerwonych barwach. W ubiegłym roku podkreślał, że w przyszłości chce grać dla Polski. Mówił również, że często porównuje się go do Roberta Lewandowskiego, mimo tego, że gra na pozycji ofensywnego pomocnika.

Nie ma jednak gwarancji na to, że Zylla w przyszłości nie zmieni zdania. Aby tak się nie stało, z zawodnikiem i jego ojcem w kontakcie pozostaje selekcjoner reprezentacji Polski do lat 20, Jacek Magiera. - Jestem w stałym kontakcie z jego ojcem. Z piłkarzem umówiłem się na spotkanie w Monachium. Chcę go powołać na październikową konsultację. Po rozmowie będę mądrzejszy, przedstawimy sobie swoje argumenty. Nie możemy pozwolić na to, żeby nie spróbować z talentem tego kalibru - przyznał był trener Legii Warszawa w rozmowie z Romanem Kołtoniem w programie "Prawda Futbolu".

Zylla wział udział w lipcowych przygotowaniach pierwszej drużyny Bayernu Monachium do nowego sezonu. 18-latek pojechał z Bawarczykami na tournee do Stanów Zjednoczonych, gdzie wystąpił w spotkaniach z Paris Saint-Germain, Juventusem i Manchesterem City.

