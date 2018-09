Kubiak i Kurek krytykują kontrowersyjny przepis siatkarskich MŚ

- To burzy pomysł Vitala Heynena na polską drużynę. Trener pokazał, że potrafi skorzystać ze wszystkich, których ma w czternastce, więc odsyłanie dwóch graczy będzie mu nie po drodze - przyznał kapitan biało-czerwonych, Michał Kubiak, w rozmowie z Jerzym Mielewskim na kanale "Prawda Siatkówki" na YouTube.

- Bułgarzy zmagają się z plagą kontuzji, a Włosi nigdy nie mieli szerokiej ławki. Dla nich im mniej zawodników może być w protokole meczowym, tym większa szansa na końcowy sukces w turnieju - dodał zawodnik, wbijając szpilkę gospodarzom turnieju, który rozpocznie się 9 września.

Nowy przepis na łamach tego samego kanału krytykował również Bartosz Kurek, jeden z najbardziej doświadczonych i utytułowanych polskich siatkarzy. - Bardzo mi się to nie podoba, ponieważ obniża to potencjał drużyny. Naszą wielką siłą jest mocna czternastka. Każdy z niej może wejść na boisko w dowolnym momencie, wnosząc coś do drużyny. Ten przepis trafia właśnie w takie zespoły jak nasz.

Kubiak zdradził jeszcze, że większość trenerów reprezentacji, które wezmą udział w mistrzostwach, wspólnie postara się o to, by nowy przepis nie wszedł w życie. - Vital powiedział nam, że kilku trenerów, jeżeli nie większość, wystosowało pismo do siatkarskich władz, starając się to zmienić. Mówił, że w przeszłości takie sytuacje również miały miejsce i apele trenerów dawały efekt - przyznał 30-latek.

Polska swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegra 12 września. Jej rywalem bedzie reprezentacja Kuby. Później biało-czerwoni zmierzą się także z Portoryko, Finlandią, Iranem i Bułgarią.

